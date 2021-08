Onda de incêndios ameaça populações de Itália, Turquia e Grécia

Uma onda de incêndios ameaça as populações no sul da Europa, Itália, Turquia e Grécia são os países mais afetados. Vários meios terrestres e aéreos estão a ajudar as autoridades a combater o fogo.

A Turquia está atualmente a sofrer os piores incêndios em pelo menos uma década, segundo dados oficiais, com quase 95.000 hectares queimados até agora em 2021, em comparação com uma média de 13.516 nesta fase do ano entre 2008 e 2020, segundo a agência de notícias AFP.

A gravidade é tanta que a comunidade internacional já está a enviar ajuda.

Os especialistas apontam as alterações climáticas como a causa dos fogos.