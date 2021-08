Os incêndios florestais na Turquia e na Grécia ainda não estão controlados e as temperaturas previstas para os próximos dias não trazem boas notícias, pois indicam que a onda de calor se vai manter.

O exército grego anunciou o reforço do contingente no combate e prevenção de incêndios por todo o país, com patrulhas terrestres e aéreas em áreas vulneráveis.

Na Turquia, dezenas de milhares de hectares de floresta foram totalmente destruídos e teme-se pela sobrevivência dos ecossistemas.

Várias ONG montaram hospitais de campanha nas áreas afetadas. Resgataram sobretudo tartarugas e estimam que milhares de animais tenham morrido.