Os vários incêndios florestais na Grécia ainda não estão controlados e as temperaturas previstas para os próximos dias não trazem boas notícias, pois indicam que a onda de calor se vai manter.

O exército grego anunciou o reforço do contingente no combate e prevenção de incêndios por todo o país, com patrulhas terrestres e aéreas em áreas vulneráveis.

O primeiro-ministro diz que o pior ainda está por vir. Kyriakos Mitsotakis diz que os fenómenos dos últimos dias transformaram a Grécia "num barril de pólvora". O Governo e a Proteção Civil elaboraram um plano de emergência e decretaram alerta vermelho em seis regiões do país.



"Peço que evitem deslocações desnecessárias e que sejam prudentes. Se for ordenada a evacuação de uma determinada área, peço que cumpram todas as indicações. As casas podem ser reconstruídas e as árvores replantadas, mas as vidas humanas não podem ser substituídas", apelou Kyriakos Mitsotakis à população.