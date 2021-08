A região Mediterrâneo terá ondas de calor, secas e incêndios ainda piores devido às alterações climáticas. O planeta está a mudar em ritmo acelerado. As alterações climáticas não são um problema do futuro.

Nos próximos tempos a situação vai piorar e dezenas de milhões de pessoas vão ser afetadas por inundações, ondas de calor, secas e incêndios. O alerta é dado pela ONU.

Num relatório preliminar sobre alterações climáticas, diz que a região do Mediterrâneo não será a zona do mundo onde os aumentos de temperatura serão mais sentidos, mas aquela onde a progressão será mais rápida.

As preocupações são muitas e incluem riscos ligados à subida dos níveis do mar e à perda de biodiversidade terrestre e marítima. As culturas agrícolas na região do Mediterrâneo podem cair 64%.

“Todas as estimativas que são feitas, os piores cenários, têm sido sempre ultrapassados, até as piores estimativas do painel de peritos costumam ser ultrapassadas, portanto tudo isto está a evoluir de uma forma muito rápida. O tempo é cada vez mais escasso”, alerta Carla Graça, da Associação Zero.

Trata-se de uma corrida contra o tempo. Desde os anos 80, o número médio de dias em que o Mediterrâneo enfrenta condições favoráveis aos incêndios extremos já duplicou.

