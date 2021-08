Turquia arde há 12 dias sem parar. Grécia evacua segunda maior ilha do país

Os incêndios na Turquia entraram no 12.º dia, mas mais de 200 estão já controlados. Na Grécia, a situação é particularmente preocupante na ilha de Evia, a segunda maior do país. Com a frente principal a chegar aos 30 quilómetros, os fogos mobilizam mais de 500 bombeiros e perto de uma dezena de meio aéreos.

Noite após noite, sucedem-se as evacuações. Dois mil dos habitantes da segunda maior ilha grega tiveram que deixar casas e bens para trás.

Depois da tragédia de há três anos, em Mati, onde 102 morreram num incêndio, o Governo grego estabeleceu como prioridade a evacuação dos locais ameaçados, mas está a ser criticado não ter adquirido mais meios de combate aos fogos.

Ao fim de 11 dias as temperaturas começam a baixar dos 40 graus, mas o vento aumentou de intensidade a partir de sexta-feira, potenciado os reacendimentos.

A capital Atenas continua uma cidade sitiada, refém do fumo e do calor que alimenta ignições em terrenos áridos e onde um incêndio pode deflagrar a qualquer instante.

Um grande fogo florestal em torno do Lago Maratona, o principal reservatório da cidade, avançou no sábado pelas encostas do Monte Parnitha, e cercou o parque nacional considerado o último pulmão verde de Atenas.

A Turquia perdeu ainda mais área florestal, na vaga de incêndios dos últimos 12 dias. Perto de 160 mil hectares devorados por mais de 200 fogos florestais. O pesadelo ainda não acabou, subsistem meia dúzia de fogos descontrolados.

Um helicóptero ucraniano com capacidade de visão noturna juntou-se aos esforços de combate às chamas.

A província de Mugla a continuar a centrar atenções. Os dados sobre as habitações destruídas são ainda muito difusos, mas o Governo local anunciou uma ajuda imediata de 3.500 euros para as famílias afetadas.

Em Itália, já se perderem dezenas de milhares de hectares de floresta e duas vidas humanas, por inalação de fumo. As autoridades tentam travar os incendiários, também com recurso a câmaras de vigilância. Na região da Campânia, um homem de 50 anos, agricultor, foi apanhado em flagrante a atear um fogo.

