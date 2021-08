As imagens da erupção do vulcão Etna em Itália

O vulcão Etna entrou em erupção na madrugada desta segunda-feira. As imagens mostram as explosões de lava que iluminaram o céu da cidade siciliana de Catânia. Os tremores vulcânicos chegaram a atingir 4.5 na escala de Richter.

A lava desceu pela montanha com mais de 3.000 metros de altura. Várias cinzas vulcânicas e rochas negras, algumas do tamanho de moedas de dois euros, cobriram as ruas das cidades vizinhas.

O Etna, maior vulcão ativo da Europa, entra várias vezes em erupção, mas raramente causa danos. Prevê-se que seja o vulcão com o mais longo registo escrito de erupções.

De acordo com a imprensa local, o impacto das explosões fez com que as janelas e portas de casas fossem danificadas num raio de 15 quilómetros.

O aeroporto da cidade de Catânia registou atrasos em alguns voos.

