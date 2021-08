EUA enviam representante ao Qatar para discutir com os talibã ofensiva no Afeganistão

Os Estados Unidos enviaram um representante para o Qatar para discutir com os talibã a ofensiva no Afeganistão. As reuniões no Qatar vão estender-se durante três dias.

O enviado norte-americano, Zalmay Khalilzad, vai pressionar o grupo radical islâmico para que termine o avanço nas cidades afegãs e tentar negociar um acordo político, explicou o departamento de Estado dos EUA.



Nestes encontros, também vão estar presentes representantes de vários países do Médio Oriente.

Os talibã já tomaram o controlo de seis capitais regionais afegãs nos últimos dias. Esta segunda-feira, tomaram Aybak, capital da província de Samangan, no norte do país, que se junta a outras cinco cidades já controladas: Zaranj, Sar-e-Pul, Taloqan, Kunduz e Lashkar Gah.

O avanço coincide com o início da retirada dos Estados Unidos e de outras forças da NATO do Afeganistão, que deverá estar completa até ao final de agosto.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse, segundo a Reuters, que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a tendência crescente da violência, mas que as forças de segurança afegãs têm capacidade para combater os talibã. No entanto acrescenta que os militares norte-americanos "não podem fazer muito" caso estas não resistam.

VEJA TAMBÉM: