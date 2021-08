Vulcão Etna expeliu lava e cinzas na Sicília

Na madrugada de segunda-feira, o vulcão Etna, localizado na ilha de Sicília, voltou a expelir lava e cinzas, que caíram num raio de alguns quilómetros em redor da montanha.

O vulcão ativo mais alto da Europa ocidental, entrou em erupção às 01:00 e esteve em atividade até ao dia nascer.

Os habitantes das localidades mais próximas dizem que ouviram explosões e sentiram as casas estremecerem durante a noite.

Não há registo de quaisquer danos graves ou acidentes, mas as cinzas cobriram campos agrícolas e destruíram diversas plantações.

Em algumas regiões caíram pequenas pedras vulcânicas, algumas ainda incandescentes e as autoridades aeroportuárias da Sicília dizem que houve atrasos em alguns voos durante segunda-feira, porque as pistas do aeroporto de Catania, tiveram de ser limpas.

Veja também: