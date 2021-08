OMS confirma primeira morte associada a vírus semelhante ao Ébola na Guiné-Conacri

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que um paciente morreu esta segunda-feira, em Gueckedou, no sul da Guiné-Conacri, infetado com o vírus Marburg.

Segundo estudos clínicos realizados a partir de amostras retiradas do paciente, este vírus causa sintomas semelhantes aos do Ébola: os infetados registam febre, fraqueza física e frequentemente sangramento interno e externo. Posteriormente, há falência de órgãos, que pode levar à morte.

Este vírus é transmitido através de morcegos frugívoros (que se alimentam principalmente de frutos) e pode ser transmitido entre humanos por meio de contacto com fluidos corporais de pessoas infetadas ou superfícies e materiais contaminados.

Por enquanto, ainda não existem vacinas ou tratamento antiviral. Em contrapartida, recorre-se a tratamentos específicos que podem aumentar a probabilidade de sobrevivência dos pacientes.

A deteção do caso acontece menos de dois meses depois da Guiné-Conacri ter decretado o fim do surto mais recente de Ébola no país.

"Gueckedou, onde Marburg foi confirmado, é também a mesma região onde ocorreram casos do surto de Ébola em 2021 na Guiné, bem como onde foram detetados inicialmente os surtos de 2014 a 2016 na África Ocidental", explica a OMS.

Uma equipa de especialistas da OMS encontra-se no local para investigar o caso.

O comunicado divulgado pela Organização Mundial da Saúde adianta que "as taxas de letalidade variaram entre 24% e 88% em surtos anteriores".

O vírus de Marburg foi identificado pela primeira vez em 1967, quando 31 pessoas adoeceram na Alemanha e antiga Jugoslávia. Um surto em macacos de laboratório importados do Uganda esteve, na altura, na origem das infeções.

