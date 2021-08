Presidente afegão avança com contactos políticos para terminar conflito com talibãs

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, informou que está a desenvolver contactos políticos com vista restabelecer a "paz e estabilidade" no país, onde os talibãs têm vindo a conquistar terreno numa ofensiva contra as forças afegãs.

"Iniciei consultas", que "estão a avançar rapidamente", dentro do governo, com líderes políticos e com parceiros internacionais, para encontrar "uma solução política em que a paz e a estabilidade sejam proporcionadas ao povo afegão", disse Ghani, numa declaração transmitida pela televisão, a primeira desde os grandes avanços das forças rebeldes nos últimos dias.

"A remobilização das nossas forças de segurança e defesa é a nossa prioridade número um", acrescentou.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas já manifestou a sua preocupação com a escalada da violência no Afeganistão na sequência da ofensiva militar lançada pelos talibãs e instou os rebeldes e o Governo a negociar.

O número de capitais provinciais afegãs dominadas pelos talibãs em pouco mais de uma semana elevou-se este sábado a 18 após a captura nas últimas horas de Sharana, capital da província de Paktika, no sudeste do país.

"O QUE VAMOS VER É O RECRUDESCIMENTO DE UMA GUERRA CIVIL"

O comentador SIC Daniel Pinéu considera não estão cumpridos os "objetivos mínimos" da retirada de tropas do Afeganistão.

No Jornal da Meia Noite da SIC Notícias, afirma ainda que o país pode voltar a entrar numa guerra civil:

"O que vamos ver é o recrudescimento de uma guerra civil".

Daniel Pinéu diz que são "péssimas notícias" para os civis e para a comunidade internacional, apontando para uma "grande destabilização".

