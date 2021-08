Ex-Presidente da África do Sul Jacob Zuma operado

O antigo Presidente sul-africano Jacob Zuma foi submetido a uma cirurgia este sábado e deverá ter que realizar novas intervenções "nos próximos dias", indicaram os serviços penitenciários.

No dia 6 de agosto, Zuma, de 79 anos, deixou a prisão em Zulu para ser hospitalizado.

O julgamento do antigo chefe de Estado da África do Sul, acusado de corrupção e suborno, estava marcado para esta semana, mas foi, novamente, adiado devido ao estado de saúde do agora recluso.

A par destas acusações, Jacob Zuma foi condenado a 15 meses de prisão por se recusar a comparecer numa comissão que investigava casos de corrupção no Estado, sob a sua Presidência, que decorreu entre 2009 e 2018.

Quando foi hospitalizado, a sua fundação fez uma publicação na rede social Twitter, na qual referia que o antigo Presidente tinha que fazer um "check-up de rotina".