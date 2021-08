Presidente do Afeganistão abandona o país

O presidente Ashraf Ghani abandonou o Afeganistão, segundo informações avançadas pelo ex vice-presidente do país Abdullah Abdullah e por dois responsáveis das autoridades afegãs.

A AFP está a noticiar que Ghani saiu do país citando o antigo vice-presidente Abdullah Abdullah, tendo esta informação sido corroborada à Associated Press (AP) por dois responsáveis afegãos, um deles membro do gabinete do ex-presidente Hamid Karzai e o outro um assessor do conselho de segurança afegão.

Estes dois responsáveis falaram sob anonimato, pois não estavam autorizados a fornecer dados à comunicação social.