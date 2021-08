Tempestade Grace deve chegar à República Dominicana e Haiti até terça-feira

A tempestade Grace, que está perto de Porto Rico, deverá chegar à República Dominicana e ao Haiti até terça-feira, avançando a 16 milhas por hora, foi anunciado.

Esta é já a sétima tempestade tropical da temporada e está, atualmente, localizada a 55 milhas (cerca de 90 quilómetros) a sudoeste de Santa Cruz e a 100 milhas (160 quilómetros) a sudeste de San Juan, Porto Rico, conforme adiantou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

A Grace está a avançar a 16 milhas por hora, devendo assim chegar à República Dominicana e ao Haiti entre segunda e terça-feira.

As Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Porto Rico, a costa norte da República Dominicana e toda a costa do Haiti, bem como as ilhas turcas, Caicos e Cuba, estão sob alerta devido à passagem desta tempestade tropical.

De acordo com os dados divulgados, prevê-se a ocorrência de fortes chuvas, que podem provocar inundações e deslizamentos de terra.