O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que vai enviar apoio ao Haiti após o terramoto de magnitude 7,2 que abalou o país e provocou, até ao momento, 304 mortos, além de extensos danos materiais.

"Vamos apoiar com tudo o que sabemos fazer na Proteção Civil e com tudo que podemos", anunciou Nicolás Maduro, durante um evento de campanha com o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), citado pela agência de notícias espanhola, Efe.