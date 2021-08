Afeganistão. Pugilista afegão em Portugal não consegue contactar família e amigos

Os talibã entraram em Cabul, capital do Afeganistão, e controlam agora o país. Em Portugal, o pugilista Farid Walizadeh não consegue entrar em contacto com a família e amigos há mais de uma semana.

É com incerteza que assiste, à distância, aos acontecimentos mais recentes do país onde nasceu. Vive em Portugal há quase 10 anos com o estatuto de refugiado, depois de ter fugido com apenas sete anos.

O silêncio assusta quem quer ouvir as notícias dos amigos e familiares que ficaram em território afegão. Os traumas do passado voltaram: há décadas que o Afeganistão vive um clima que está longe de ser tranquilo.

Para Farid Walizadeh, resta esperar por notícias. O afegão é lutador de boxe – um dos melhores em Portugal – e esteve quase a participar nos Jogos de Tóquio 2020 da equipa olímpica de refugiados.

A mais de 8.000km de distância, agarra-se ao que tem para manter viva a expectativa de voltar a ver os amigos e familiares que continuam no Afeganistão.