Afeganistão. As imagens da "invasão" do aeroporto de Cabul por civis

As forças talibãs tomaram no domingo a cidade afegã de Cabul. Milhares de civis invadiram o aeroporto da capital, Cabul, numa tentativa de conseguir entrar num dos aviões que vai retirar diplomatas norte-americanos do país. O caos instalado já levou à morte de pelo menos cinco pessoas.

Os militares norte-americanos em Cabul tentam organizar operações de retirada de diplomatas e civis numa cidade patrulhada pelas forças talibãs.

A negociação sobre a retirada dos Estados Unidos foi estabelecida nos acordos de fevereiro de 2020 tendo a saída dos militares norte-americanos começado em maio, altura em que os talibãs lançaram uma operação militar de grande escala em todo o país.

No domingo, as forças talibãs entraram em Cabul após a partida para o exílio do chefe de Estado afegão.

