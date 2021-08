Afeganistão. Talibãs “estão a dizer coisas que agradam à comunidade internacional”

Ana Gomes acredita que o novo regime no Afeganistão se vai financiar através do tráfico de droga e que vão aumentar o número de crimes de direitos humanos, especialmente contra as mulheres.

“Estão a dizer coisas que agradam à comunidade internacional, mas a questão é a prática. Vamos ver muitas violações dos direitos humanos. Vai sobrar para nós na Europa, para além dos refugiados, a droga. A droga é a grande fonte de financiamento do Afeganistão”, afirma.

Os talibãs tomaram o controlo de Cabul no domingo, depois de terem entrado na capital sem encontrar resistência, com quase todas as províncias debaixo do seu domínio. Os talibãs controlam neste momento quase 100% do território. Há uma debandada das embaixadas ocidentais e uma corrida aos bancos e ao aeroporto.

