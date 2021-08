Tempestade tropical Fred deixa Caraíbas e costa leste dos EUA sob alerta

Depois do violento sismo que matou perto de 1.300 pessoas e fez mais de 5.700 feridos no Haiti, as Caraíbas e a costa leste dos Estados Unidos estão agora sob a ameaça do mau tempo.

Duas tempestades e uma depressão no Atlântico devem atingir a costa leste dos Estados Unidos e as Caraíbas entre esta segunda e terça-feira, sendo esperados ventos fortes e chuva, após o abalo de 7,2 graus na escala Richter que atingiu o Haiti este sábado.

Um alerta de tempestade tropical já está em vigor para toda a costa do Haiti com a tempestade tropical Grace a menos de 100 quilómetros das Ilhas Virgens Americanas e ventos de pelo menos 65 quilómetros por hora.

Vinda de sul, do Golfo do México, a tempestade tropical Fred ameaça sobretudo a costa da Florida, as ilhas Keys e o estado norte-americano do Alabama.

O centro nacional de furacões dos Estados Unidos alerta para o perigo de cheias e deslizamentos de terra e ventos que podem chegar aos 120 quilómetros por hora até esta terça-feira.

