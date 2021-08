Portugueses no Afeganistão. Permanece apenas um bombeiro no controlo do aeroporto

Quatro dos cinco portugueses que aguardavam para sair do Afeganistão já estão no Dubai, mantendo-se apenas um cidadão português no país, disse à SIC a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Do total dos 16 portugueses que estavam no Afeganistão, permanece no país apenas um dos bombeiros que estavam a ajudar no controlo do aeroporto de Cabul.

A situação no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir do Afeganistão, obrigou a que todos os voos fossem suspensos por várias horas na tarde de segunda-feira.

No domingo, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, salientou que a situação no Afeganistão é uma matéria em que Portugal "estará muito ativamente empenhado, com os estados membros da União Europeia, na procura de uma posição comum europeia e com os países da NATO" e que "não terá uma iniciativa própria, nem isolada".

Sobre o regresso dos talibãs ao poder e o futuro regime no Afeganistão, o ministro defendeu que é preciso "ver até que ponto é possível dialogar com as novas autoridades".

"Mais do que as suas palavras e mais do que a sua reputação, que é muito preocupante, importa saber como se vão comportar e a nossa expectativa é que o futuro regime no Afeganistão se comporte de acordo com todas as normas internacionais, seja no seu diálogo externo, seja na forma como trata a sua população", realçou.

A entrada das forças talibãs em Cabul, no domingo, pôs fim a uma campanha militar de duas décadas liderada pelos Estados Unidos e apoiada pelos seus aliados, incluindo Portugal.

As forças de segurança afegãs, treinadas pelos militares estrangeiros, colapsaram antes da entrada dos talibãs na cidade de Cabul.

Milhares de afegãos, em Cabul, tentam fugir do país e muitos dirigiram-se para o aeroporto internacional onde a situação é caótica.

