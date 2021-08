Talibãs divertem-se num carrossel enquanto aumentam relatos de terror nas ruas do Afeganistão

Combatentes talibãs foram filmados a andar de carrossel numa feira de diversões na capital do Afeganistão numa altura em que aumentam as alegações de que o grupo radical está a saquear as ruas de outras cidades afegãs e à procura de mulheres e jovens para serem suas escravas sexuais.

Enquanto os combatentes talibãs se divertem, milhares de afegãos estão em fuga, numa tentativa de escapar ao terror do grupo radical.

De acordo com a imprensa internacional, listas de mulheres com idades entre os 12 e os 45 anos estão a ser entregues ao grupo, que está também à procura de afegãos que tenham cooperado com os Estados Unidos e aliados desde 2001.

O Wall Street Journal avança ainda que o movimento radical islâmico está a assassinar civis e soldados afegãos, alegações que os talibãs rejeitam.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Usama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

Veja também: