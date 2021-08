Encontrado corpo em zona atingida por incêndio perto de Saint-Tropez, França

Uma pessoa foi encontrada morta perto de Saint-Tropez, na região de Var, no sul da França, onde um incêndio deflagrou há dois dias.

Esta foi a primeira vítima registada no maior incêndio deste verão em França. Ativo desde segunda-feira, os bombeiros continuam a combater as chamas, numa altura em que o fogo está a chegar às colinas perto da cidade costeira de Saint-Tropez. No terreno estão cerca de 1.200 operacionais.

Até ao momento, cerca de 20 pessoas tiveram de ser assistidas devido à inalação de fumo.

O incêndio começou perto de uma autoestrada, na segunda-feira, e já consumiu 5.000 hectares de terreno. O incêndio avançou rapidamente devido a condições meteorológicas desfavoráveis, com ventos fortes e temperaturas elevadas.

O Presidente Emmanuel Macron, que se encontrava nas proximidades do incêndio, fez uma pausa nas férias para visitar o local e agradecer o trabalho dos bombeiros no combate ao fogo.

Ondas de calor têm atingido grande parte da região do Mediterrâneo nas últimas semanas, com incêndios florestais em Espanha, Grécia e Turquia. Estes fenómenos têm levantando a discussão sobre as alterações climáticas, assim como sobre a preparação dos países para as enfrentar.