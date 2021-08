Incêndio perto de Saint-Tropez continua por controlar

Uma pessoa morreu em França por causa dos incêndios que consomem parte do departamento de Var, uma região no sul do pais. Os fogos, que já queimaram milhares de hectares perto de Saint-Tropez, na Costa Azul, continuam por controlar.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou a região mais afetada pelos incêndios.

Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o vento forte, as temperaturas muito altas e a baixa humidade fizeram reacender as chamas em vários locais da Califórnia, num ciclo de combate e reacendimentos que já dura há vários meses e que parece não ter fim à vista.

Segundo os serviços norte-americanos de combate aos incêndios, há mais de 97 grandes fogos ativos no país.

Para além das centenas de meios aéreos que combatem as chamas, o centro tem no terreno mais de 25 mil bombeiros.