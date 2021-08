Da Europa à América, os incêndios pelo mundo

Na Grécia, está ainda por controlar um grande incêndio florestal a 60 quilómetros da capital, Atenas. O calor e o vento forte dificultam o combate às chamas.

A escassos 40 quilómetros de Atenas, há 4 dias que as chamas avançam sobre a povoação de Vilias. Destruíram já várias aldeias nesta região da península de Ática. O vento forte e as temperaturas altas provocaram reacendimentos esta quinta-feira. Estão a dificultar o trabalho dos bombeiros no maior incêndio declarado dos últimos dias.

Em duas semanas de fogos florestais na Grécia, os especialistas calculam que foram destruídos mais de cem mil hectares do ecossistema mediterrânico.

Os críticos apontam o dedo a graves falhas do governo de Atenas na prevenção e e na organização da proteção civil.

Na Croácia, foram mobilizados todos os meios para controlar o grande incêndio que ameaçou durante toda a noite a turística ilha de Hvar.

Em França, houve reacendimentos, mas está dado como controlado o maior fogo florestal deste verão no sul do país.

Há 2 mortos e mais de seis mil hectares queimados na Côte d´Azûr. Ficou destruída uma reserva natural. Está comprometida a colheita de vinho rosé da Provence. Dez mil desalojados deitam agora contas à vida.

Nos Estados Unidos, no norte da Califórnia permanece incontrolável o incêndio de Calder. Nos arredores da capital Sacramento, queimou já dezenas de casas e provocou milhares de desalojados.

O fogo de Caldor é um entre as dezenas de fogos que lavram atualmente na Califórnia. O maior de todos, no condado de Dixie, está ativo há mais de um mês. Queimou já 2 mil e quinhentos quilómetros quadrados de floresta, destruiu uma área equivalente à área do Minho.

Num verão marcado pela seca, e já pelos efeitos das alterações climáticas, garantem os cientistas, as autoridades mantêm milhares de bombeiros mobilizados e o alerta máximo para as próximas semanas na costa ocidental dos Estados Unidos.