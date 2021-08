Grupos armados no Haiti declaram tréguas para entrada de ajuda humanitária

Os principais grupos armados do Haiti aceitaram, no domingo, fazer uma trégua para permitir a distribuição de ajuda humanitária no país e responder à situação de emergência causada pelo sismo do passado dia 14.

Embora as autoridades haitianas não tenham confirmado esta trégua, os líderes de dois grupos armados divulgaram um vídeo em que se congratulam por permitirem que a ajuda humanitária chegue a mais pessoas, nomeadamente levantando o controlo nos acessos aos locais afetados pelo sismo, noticia a agência espanhola Efe.

A insegurança tem sido um dos principais entraves à distribuição de apoio, bens e alimentos à população, em particular na região sudoeste do Haiti.

O terramoto que no dia 14 atingiu o Haiti provocou pelo menos 2.207 mortes, segundo os mais recentes números divulgados no domingo pelas autoridades, que indicam haver 344 desaparecidos e 12.268 feridos. A contagem anterior dava conta de 2.180 mortos.

Uma semana após a catástrofe, as operações de busca continuam nos escombros, mas a possibilidade de encontrar sobreviventes está a diminuir a cada hora.

Quase 600.000 pessoas foram diretamente afetadas pelo terramoto de 7,2 de magnitude e necessitam de ajuda humanitária urgente, de acordo com as autoridades haitianas.

Com a destruição e danos particularmente graves nas zonas rurais remotas, as autoridades haitianas estão agora a concentrar-se na entrega de ajuda humanitária por via aérea, através de um helicóptero das Nações Unidas e oito aviões fornecidos pelos militares norte-americanos.