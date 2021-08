Há cidades completamente devastadas no país mais pobre das Américas

O Haiti cumpriu uma semana desde que foi atingido por um forte sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter, com cada vez menos hipóteses de encontrar sobreviventes entre os escombros, e o Governo a condenar os "saques".

Do México chegaram operacionais experientes em sismos para ajudarem os colegas haitianos. Dizem que uma semana depois do abalo com magnitude 7,2 encontrar sobreviventes é difícil, mas possível.

Mais de 300 pessoas continuam desaparecidas nos escombros. Enquanto no terreno prosseguem as buscas, os hospitais lutam para conseguir dar resposta aos mais de 12 mil feridos.

O balanço oficial confirma mais de 2 mil mortos.

Organizações de solidariedade e países vizinhos têm enviado toneladas de bens de primeira necessidade que chegam a conta-gotas a algumas zonas.

Há registo de roubos a camiões com alimentos, medicação e água potável.

A Proteção Civil diz que 650 mil pessoas precisam de ajuda humanitária. Os campos de futebol, agora transformados em abrigos são poucos para acolher todos os desalojados. Milhares não têm outra opção senão viver na rua sob chuvas torrenciais já que é época de furacões nas Caraíbas.

Mais de 50 mil casas foram destruídas pelo sismo de há uma semana. Hospitais, escolas e outras infraestruturas básicas também sofreram danos.