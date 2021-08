Sismo no Haiti. Hospitais estão em rutura sem capacidade para socorrer feridos

Voltou a aumentar o número oficial de vítimas mortais do sismo que, no fim de semana passado, abalou parte do Haiti. As autoridades contabilizam, agora, quase dois mil mortos.

Há ainda muitos feridos que só agora estão a chegar aos hospitais, entre eles dezenas de crianças e bebés. A situação é dramática, já que a maior parte dos hospitais não tem condições para tratar os doentes.

Não há camas para todos, não há médicos em número suficiente e não há, sobretudo, medicamentos nem material hospitalar.

A Unicef calcula que o sismo de sábado tenha afetado, direta ou indiretamente, mais de meio milhão de crianças haitianas.

Os hospitais estão todos em rutura e a situação só vai piorar com os muitos que vão continuar a chegar às urgências com ferimentos, causados pelo sismo, ou doentes, por causa das chuvas torrenciais que caem na região, em consequência da passagem da tempestade Grace.

Há milhares de pessoas desalojadas. Para além dos desalojados, dos feridos e dos que ainda estão desaparecidos, o número oficial de vítimas mortais continua a aumentar. As organizações não governamentais que trabalham no Haiti dizem que o país não tem condições para conseguir fazer uma contagem, real, de todos os que perderam a vida nos últimos dias.

