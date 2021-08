De um lado os incêndios, do outro cheias e uma tempestade: o cenário nos EUA

De um lado os incêndios, do outro cheias e uma tempestade. É este o cenário nos Estados Unidos.

As equipas de resgate continuam à procura de dezenas de pessoas que ainda estão desaparecidas por causa cheias que inundaram o estado de Tennessee e causaram a morte de pelo menos 22 pessoas. O Presidente Joe Biden decretou que o estado é uma zona de calamidade e disponibilizou ajuda financeira às pessoas afetadas pelo desastre.

Do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, os incêndios florestais continuam a não dar tréguas. As altas temperaturas, a seca prolongada e o vento

têm dificultado o trabalho dos bombeiros. A norte do estado um incêndio que dura há 10 dias já fez arder mais de 40 mil hectares e mais de 600 edifícios e estruturas foram destruídos pelo fogo. Perto de 30 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa.

No Brasil, um incêndio, que terá sido provocado pela queda de um balão de ar quente, já consumiu 60% de um parque florestal em São Paulo. Os bombeiros não estão a conseguir dar resposta a todos os pedidos de ajuda.

No Paraguai o cenário repete-se. Mais de metade do parque nacional foi consumido pelas chamas e os bombeiros estão há cinco dias a tentar controlar o incêndio, mas sem sucesso.