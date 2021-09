Cheias Espanha. Norte do país e ilhas Baleares continuam sob alerta de tempestade

A tempestade Dana está a afetar várias regiões em Espanha desde esta quarta-feira. Várias pessoas tiveram que ser evacuadas devido às cheias e fortes enxurradas.

Numa das autoestradas de Alcanar, província de Tarragona, os bombeiros retiram os condutores das viaturas que ficaram presas no mar de lama.

As imagens mostram carros a serem arrastados pelas enxurradas, estradas submersas e dezenas de pessoas desalojadas.

Segundo o jornal espanhol, El Mundo, há mais de 10.000 pessoas sem eletrecidade e pelo menos 70 tiveram de deixar as suas casas.

Em Alcanar, a precipitação alcançou, em apenas três horas, 252 litros por metro quadrado, isto é, mais de metade do que costuma chover num ano.

Há várias zonas no norte do país e nas ilhas Baleares, no Mediterrâneo, que se mantêm sob alerta de tempestade.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchés, transmitiu, na rede social Twitter, uma mensagem de agradecimento aos Serviços de Emergência e demonstrou-se solidário para com as populações mais afetadas.

SOBRE CHEIAS EM ESPANHA: