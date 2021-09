Satélite da SpaceX permite que criança chilena tenha acesso pela primeira vez à internet

Até chegar à escola, Diego Guerrero, de 7 anos, tem pelo menos meia hora de caminho, primeiro a pé, depois de barco.

A aldeia de Diego, Sotomo, no sul do Chile, habitada apenas por 20 famílias, nunca teve internet, mas foi um dos dois locais, no Chile, escolhidos para um projeto-piloto da SpaceX, do bilionário Elon Musk, para receber internet gratuita durante um ano.

Diego Guerrero poderá agora ter acesso à internet. O sinal é recebido através de uma antena parabólica instalada no telhado da escola e é transmitido por wi-fi.

Veja também: