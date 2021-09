Apoiantes de Bolsonaro em manifestações incentivadas pelo Presidente brasileiro

Milhares de apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro saem esta terça-feira às ruas das principais cidades do Brasil, num protesto que já obrigou ao reforço de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional.

As manifestações foram convocadas num contexto de fortes tensões entre o chefe de Estado, o Supremo e o Congresso.

A extrema-direita acusa as instituições de atuarem como partidos de oposição ao Presidente e, por isso, são os principais alvos dos protestos convocados para o Dia da Independência Nacional, incentivados pelo próprio Bolsonaro.

"Uma ou duas pessoas têm de entender o seu lugar e o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, no dia 7 será um ultimato."

O líder brasileiro estará nas manifestações, em Brasília e em São Paulo. Apesar de garantir que serão pacificas, os apoiantes mais radicais têm promovido, nas redes sociais, várias ameaças que incluem a invasão dos edifícios e o assassinato de juízes.

Mais de 5 mil polícias estão destacados para proteger o Congresso.

Vários líderes políticos temem que as marchas tenham sido organizadas com inspiração no ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, e muitos acreditam que poderá haver um golpe militar impulsionado por Bolsonaro.

Leia mais: