"Nós criamos a vida e eles atrevem-se a tirá-la": julgamento dos ataques em Paris arranca 4.ª feira

Começa esta quarta-feira, em França, o julgamento dos atentados do 13 de novembro, os mais mortíferos no país, em que morreram 130 pessoas, entre as quais dois portugueses.

A SIC falou com as famílias das duas vítimas, que se mostraram com poucas expectativas face ao processo.

As famílias não esperam respostas dos 20 acusados, um dos quais o único terrorista que sobreviveu e que tem recusado cooperar com as autoridades.

Além do terrorista sobrevivente, o franco-marroquino, Salah Abdeslam, vão sentar-se no banco dos réus mais 13 arguidos suspeitos de contribuírem para a organização dos ataques.

Outros seis arguidos serão julgados à revelia, desconhece-se o seu paradeiro.

O julgamento de alto risco realiza-se no antigo Palácio da Justiça de Paris, onde uma sala foi criada de raiz para o efeito, dado o número de pessoas envolvidas no processo.

Cerca de 1.800 vítimas e familiares constituíram-se como partes civis, isto é, diretamente lesados.

