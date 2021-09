Alerta na Estação Espacial Internacional devido a fumo e cheiro a plástico queimado

O alarme na Estação Espacial Internacional foi ativado devido a fumo e a cheiro a plástico queimado, avançou a agência russa Roscosmos. Aconteceu no módulo russo Zvezda.

O detetor de fumo e o alarme foram acionados no módulo Zvezda, que serve para alojamento, quando as baterias da estação estavam a ser carregadas durante a noite.

A agência de notícias RIA, que cita a NASA, relatou que o russo Oleg Novitsky viu o fumo e que o astronauta francês Thomas Pesquets alertou para o cheiro a plástico queimado no departamento russo, que se espalhava para o dos Estados Unidos.

Os sistemas voltaram mais tarde ao normal.

O oficial russo Vladimir Solovyov tinha alertado, no início de setembro, para um hardware desatualizado, rachas e falhas nos sistemas da Estação Espacial Internacional, diz a BBC.

A NASA adiantou, no Twitter, que as operações planeadas para esta quinta-feira vão acontecer. Dois russos vão trabalhar no módulo de Nauka.

Estação Espacial Internacional

A Estação Espacial Internacional foi construída em 1998, num projeto conjunto entre a Rússia, Estados Unidos, Canadá, Japão e vários países europeus. Foi projetada para durar 15 anos.

Em abril, o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov, disse que o envelhecimento do metal na estação podia ter "consequências irreversíveis". A Rússia já disse que quer construir a sua própria estação espacial até 2030.

Neste momento, há sete astronautas a bordo: dois da Rússia, três dos Estados Unidos, um de França e um do Japão.