Bolsonaro destaca combate às alterações climáticas em discurso na ONU

O Presidente do Brasil foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU, que arrancou esta segunda-feira em Nova Iorque. Jair Bolsonaro afirmou que o país está disponível para receber alguns afegãos e destacou o trabalho que tem sido feito para combater as alterações climáticas.

“Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Deve servir de exemplo para outros países. Somente no bioma amazónico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática”, afirmou.

No mesmo discurso, manifestou ainda apreensão pelo futuro do Afeganistão, garantindo que o Brasil irá conceder vistos humanitários a “cristãos, mulheres crianças e juízes afegãos”.

76.ª ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

A 76.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas começou esta terça-feira em Nova Iorque, com a tradicional apresentação do relatório sobre as atividades da organização apresentado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

É subordinada ao tema "Construir Resiliência Através da Esperança - Recuperar da Covid-19, Reconstruir a Sustentabilidade, Responder às Necessidades do Planeta, Respeitar os Direitos das Pessoas e Revitalizar as Nações Unidas".

Entre as matérias em cima da mesa, que aguardam entendimentos, estão as alterações climáticas, as migrações, a segurança à escala global e o combate ao terrorismo, sobre as quais deverão incidir a maioria das intervenções.

VEJA TAMBÉM: