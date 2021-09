Quase metade dos alemães ainda não sabem em quem votar no domingo

A Alemanha elege um novo governo no domingo, ao fim de 16 anos de governação de Angela Merkel. 40 por cento dos alemães admitem que ainda não sabem em quem votar. Os jovens estão entre os mais indecisos.

Para muitos dos mais novos, Angela Merkel foi a única chanceler que conheceram.

Depois de 16 anos de governação dos democratas cristãos, os jovens admitem que é preciso uma mudança. O problema é que as alternativas não agradam.

Os jovens até aos 30 anos representam mais de 14 por cento do total dos eleitores e podem ser decisivos no próximo domingo, sobretudo porque as sondagens mostram que nenhum partido está a conseguir margens confortáveis de governação.

Estima-se que 40 por cento de alemães ainda estejam indecisos.

Até agora, a Alemanha tem conseguido coligações de 2 partidos, mas a fragmentação política é evidente e, pelas sondagens, nenhum partido está a conseguir votos para uma coligação a dois. Depende dos resultados no domingo, mas podem ser precisos três partidos para formar governo.

Nas últimas eleições, em 2017, foram precisos quase 6 meses para que os dois partidos mais votados

sem entendessem para governar.

O mesmo pode acontecer este ano e, se assim for, Angela Merkel vai continuar a governar e só sai quando o novo chanceler conseguir maioria no Parlamento.

