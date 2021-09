O candidato a chanceler Olaf Scholz (SPD) votou às 10:00 (09:00 em Lisboa) na secção de voto de Dortu, centro da cidade de Potsdam, capital do Estado de Brandeburgo, com sorrisos e saudações aos eleitores locais.

Scholz, atual vice-chanceler e ministro das Finanças, votou acompanhado da mulher, Brita Ernest, que pertence ao executivo do Estado de Brandenburg pelo SPD, sendo responsável pela pasta da Educação.

O candidato social-democrata ao cargo de chanceler alemão reside atualmente no centro da cidade de Potsdam, no Estado vizinho da capital alemã.

Scholz é candidato ao círculo eleitoral 61 e no sábado, além de ter realizado a sua última ação de campanha nos arredores da cidade de Potsdam, cumprimentou os jogadores de um clube de futebol local.

Na sessão de esclarecimento, no sábado, os moradores da zona pronunciaram-se sobre a subida dos preços no mercado imobiliário, desemprego, emigração e ouviram-se queixas sobre os cidadãos que "perderam muito" com a reunificação em 1990.

O candidato a chanceler pelo SPD voltou a falar de questões sociais como a habitação, energia verde e reiterou a proposta social-democrata sobre o aumento do salário mínimo nacional.

Scholz, em particular tem-se mostrado muito cauteloso nas declarações políticas porque as sondagens dos últimos dias mostram a proximidade entre os social democratas e os democratas cristãos da CDU.

Muitos jovens que votam pela primeira vez no estado de Brandenburgo

No estado de Brandenburgo podem votar mais de dois milhões de eleitores sendo que, segundo as autoridades eleitorais, estão registados muitos jovens que votam pela primeira vez.

"Eu venho votar pela primeira vez. Estas eleições são históricas porque é o fim do tempo de Angela Merkel e espero que haja continuidade", disse à Lusa uma jovem eleitora de direita que esperava fora da assembleia de voto de Dortu, acrescentando que não quer um governo de esquerda.

No Estado de Brandenburg, há quatro anos, os democratas-cristãos conseguiram 26,7% dos votos, seguidos da extrema-direita (AfD) com 20,2% e os social democratas ficaram em terceiro lugar com 17,6%.

Resultados determinam o curso das negociações para futuro Governo da Alemanha

Atualmente o Parlamento Federal alemão tem 709 deputados, tratando-se do segundo maior órgão legislativo do mundo, a seguir à Assembleia Nacional Popular da República Popular da China, em número de representantes.

Os resultados deste domingo vão determinar o curso das negociações para a formação do futuro Governo da Alemanha.

Os 60,4 milhões de eleitores alemães estão a votar para escolher os deputados do Bundestag, a câmara baixa do parlamento federal, em eleições legislativas que porão fim à era de Angela Merkel.

