ONU preocupada com segurança de migrantes que atravessam o continente americano

As Nações Unidas estão preocupadas com a segurança dos milhares de migrantes que atravessam o continente americano a caminho dos Estados Unidos. Sobretudo depois das agressões e protestos contra os migrantes ilegais, este sábado, no Chile.

O protesto aconteceu na cidade de Iquique, no norte do país, onde um acampamento tinha sido desmontado pela polícia.

Os manifestantes queimaram tendas e pertences dos migrantes.

No acampamento, viviam milhares de pessoas, a maioria da Venezuela, incluindo muitas crianças.

Entre janeiro e julho, mais de 20 mil pessoas entraram no Chile de forma ilegal para fugir à violência e à pobreza.

Veja também: