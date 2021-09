Juiz norte-americano proíbe expulsão de migrantes com crianças na fronteira com o México

Um juiz norte-americano proibiu a expulsão de migrantes com crianças intercetados na fronteira com o México.

A Casa Branca já recorreu da decisão, que coincide com uma nova crise na fronteira, onde cerca de 10 mil indocumentados estão a viver debaixo de uma ponte.

Atravessaram o Rio Bravo a partir do México e amontoam-se num acampamento improvisado debaixo de uma ponte no sul do Estado do Texas. Cerca de 10 mil migrantes, famílias inteiras, aguardam pela sua vez de apresentar os pedidos de asilo às autoridades norte-americanas.