Robert Lowery, de 46 anos, foi visto pela última vez a 20 de agosto, quando transportava material de campismo em direção à Floresta Nacional de Bridger-Teton, perto do Parque Nacional de Grand Teton, no estado do Wyoming nos Estados Unidos.

Segundo a polícia, Robert Lowery estaria no trilho Black Canyon, um percurso popular entre os adeptos de caminhadas e os ciclistas de montanha.

Mais de um mês depois de ter desaparecido, foram encontrados, esta terça-feira, restos mortais que correspondem à descrição deste homem de 46 anos.

Segundo a equipa de resgate, foi a atenção dada ao caso de Gabby Petito que ajudou à descoberta do corpo de Robert Lowery. Ele terá desaparecido na mesma floresta onde Petito foi encontrada a 19 de setembro.

A investigação sobre o paradeiro deste homem estava em curso, mas na última terça-feira surgiram novas pistas e uma equipa de resgate foi enviada de imediato.

"A ampla cobertura noticiosa sobre as buscas a Gabby Petito ajudou a tornar também conhecido o caso de Lowery, o que resultou em pelo menos dois contactos às autoridades locais durante o fim de semana passado com novas informações sobre o possível local onde foi visto pela última vez", informou a equipa de busca e resgate.

As buscas a Robert Lowery tiveram o apoio de voluntários e também de uma equipa de cães. O corpo foi localizado pelas 13:00 e perto estava uma mochila preta que correspondia à descrição da que Lowery levava.

O corpo foi encontrado "significativamente fora do trilho numa encosta íngreme e arborizada", segundo a CNN, que cita um comunicado das autoridades. As causas da morte ainda estão a ser investigadas.

A história de Gabby Petito ajudou também a dar voz a outros milhares de casos de pessoas desaparecidas nos EUA. De acordo com o National Crime Information Center, no final de 2020, havia quase 90.000 casos de pessoas desaparecidas ativos.