O desaparecimento e homicídio de Gabby Petito: a cronologia dos acontecimentos

O FBI confirmou na terça-feira que o corpo encontrado no domingo no Parque Nacional de Wyoming, nos Estados Unidos, pertence a Gabby Petito, a jovem de 22 anos que estava desaparecida há mais de uma semana.

Gabby Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a jovem de 22 anos desapareceu. A última vez que Gabrielle Petito falou com a família foi no final de agosto.

A cronologia dos acontecimentos:

Brian, o principal suspeito, continua desaparecido

Brian Laundrie, o namorado de Gabby, continua desaparecido depois de ter regressado sozinho a casa a 1 de setembro, 10 dias antes da família ter participado à polícia o desaparecimento de Gabby.

O rapaz de 23 anos contratou um advogado, recusou-se a falar com as autoridades e a colaborar com a investigação. Está, neste momento, em parte incerta, depois de ter dito aos familiares que ia dar um passeio numa reserva natural perto de casa.

O FBI realizou buscas na residência dos pais de Brian e apelou à ajuda da população, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do jovem.

TESTEMUNHA DIZ TER VISTO NAMORADO A AGREDIR A JOVEM

O canal televisivo norte-americano Fox News divulgou na terça-feira uma chamada telefónica para o 911 (equivalente ao 112), que pode revelar pistas sobre a morte de Gabby Petito.

Em causa está uma chamada feita por uma testemunha para os serviços de emergência norte-americanos no dia 12 de agosto, depois de ter assistido a uma discussão entre Gabby Petito e o namorado, Brian Laundrie.

No áudio da chamada, pode ouvir-se o homem relatar que, enquanto conduzia pela zona, viu o rapaz “dar uma chapada à rapariga”, altura em que terá parado o seu carro e ligado às autoridades. Depois de parar o carro, refere ainda ter visto os dois “correrem pelo passeio”.

“Depois ele voltou a agredi-la, entraram no carro e partiram”, conta.

Divulgadas mensagens finais da jovem à irmã de Brian

Cassie Laundrie, irmã de Brian Laundrie, revelou as últimas mensagens trocadas com a jovem. Gabby Petito também enviou a Cassie postais durante a viagem ao Red Canyon e a Goblin Valley State Park, no Utah e Arizona.

As últimas mensagem foram envidas a 10 de agosto e agora divulgadas na rede social Twitter pela jornalista do canal televisivo WABC, Kristin Thorne, depois de terem sido partilhadas numa entrevista de Cassie.

Nas mensagens pode ler-se: "Oh meu Deus! Não posso acreditar que a escola já começou. Hahah, vi o teu post no Instagram! Tão fofo! Manda-me uma foto dos meninos para mostrar ao Brian! Lol, adoro as mochilas deles!", escreveu Gabby.

No decorrer da entrevista, concedida na sexta-feira ao canal televisivo ABC, Cassie Laundrie admitiu que ainda não falou com o irmão após o seu regresso.

"Colaborei com tudo o que sei e desejava ter mais informações, mas é só isto que tenho", afirmou a irmã de Brian Laundrie.

A Polícia Federal norte-americana (FBI) está a pedir ajuda à população para tentar encontrar Brian. Está está desaparecido desde a semana passada. Os pais dizem que terá ido para uma reserva natural a cerca de 20 quilómetros de casa, mas equipas de busca ainda não o encontraram.

