Caso Gabby Petito: divulgadas mensagens finais da jovem à irmã de Brian

Cassie Laundrie, irmã de Brian Laundrie, principal suspeito no caso do homicídio de Gabby Petito, revelou as últimas mensagens trocadas com a jovem. Gabby Petito também enviou a Cassie postais durante a viagem ao Red Canyon e a Goblin Valley State Park, em Utah e Arizona.

As últimas mensagem foram envidas a 10 de agosto e agora divulgadas na rede social Twitter pela jornalista do canal televisivo WABC, Kristin Thorne, depois de terem sido partilhadas numa entrevista de Cassie.

Nas mensagens pode ler-se: "Oh meu Deus! Não posso acreditar que a escola já começou. Hahah, vi o teu post no Instagram! Tão fofo! Manda-me uma foto dos meninos para mostrar ao Brian! Lol, adoro as mochilas deles!", escreveu Gabby.

Nos postais enviados aos sobrinhos de Brian, as mensagens também não levantaram quaisquer suspeitas, de acordo com as autoridades.

No decorrer da entrevista, concedida na sexta-feira ao canal televisivo ABC, Cassie Laundrie admitiu que ainda não falou com o irmão após o seu regresso.

"Colaborei com tudo o que sei e desejava ter mais informações, mas é só isto que tenho", afirmou a irmã de Brian Laundrie.

Gabby Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a jovem de 22 anos desapareceu.

A última vez que Gabby falou com a família foi no final de agosto. A 1 de setembro, o namorado regressou a casa sozinho e recusou-se a colaborar com as autoridades.

O rapaz de 23 anos contratou um advogado, recusou-se a falar com as autoridades e a colaborar com a investigação. Está, neste momento, em parte incerta, depois de ter dito aos familiares que ia dar um passeio numa reserva natural perto de casa.

O FBI realizou buscas na residência dos pais de Brian e apelou à ajuda da população, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do jovem.

Um telefonema feito a 12 de agosto foi entretanto revelado. Uma testemunha ligou para o Serviço de Emergência para relatar que assistiu a uma discussão entre o casal e que viu "o rapaz dar uma chapada à rapariga". Diz também ter visto o casal a correr pelo passeio e o rapaz a agredi-la novamente antes de entrarem no carro e partir. O caso foi denunciado à Polícia de Moab.

Informação corroborada por imagens de vídeo feitas pela polícia durante uma operação naquele dia, acreditando que o casal possa não ter pernoitado junto nessa noite.

Enquanto Brian continua a não fazer qualquer comentário, o seu advogado afirma que "ele está a exercer os seus direitos constitucionais".

A família de Gabby Petito diz sentir-se a "desmoronar", ainda sem pistas sobre o que aconteceu.

