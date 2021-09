FBI pede ajuda para encontrar o namorado de Gabby Petito

A Polícia Federal norte-americana (FBI) está a pedir ajuda à população para tentar encontrar Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, a jovem de 22 anos que foi encontrada morta no Parque Nacional de Wyoming, EUA.

Na segunda-feira, a polícia revelou que tinha encontrado um corpo que correspondia à descrição da jovem, mas só na terça-feira é que foi confirmada a identidade.

O anúncio foi feito após a confirmação do médico legista, que determinou ainda que se trata de um homicídio. No entanto, não adiantou a causa da morte.

O corpo foi encontrado numa zona remota do parque, perto do local onde a autocaravana em que Gabby viajava com o namorado foi vista por turistas no final de agosto, dois dias depois da última vez que a jovem falou com a família.

Brian Laundrie está desaparecido desde a semana passada. Os pais dizem que terá ido para uma reserva natural a cerca de 20 quilómetros de casa, mas equipas de busca ainda não o encontraram.

Gabby Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a jovem de 22 anos desapareceu. A última vez que Gabby falou com a família foi no final de agosto. A 1 de setembro, o namorado regressou a casa sozinho e recusou-se a colaborar com as autoridades.

