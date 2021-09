Encontrado corpo que pode ser de Gabby Petito 

As autoridades norte-americanas encontraram um corpo no Parque Nacional de Wyoming que pode ser Gabby Petito, a jovem de 22 anos desaparecida há várias semanas, nos Estados Unidos da América.

O corpo foi encontrado numa zona remota do parque, perto do local onde a autocaravana em que Gabby viajava com o namorado foi vista por turistas no final de agosto, dois dias depois da última vez que a jovem falou com a família.

O corpo vai ser autopsiado para confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

O casal tinha partido da Flórida, em julho, numa viagem pelos Estados Unidos. Mas a 1 de setembro, Brian Laundrie voltou sozinho, na autocaravana.

Dez dias depois, os pais de Gabby reportaram o desaparecimento da filha. O namorado, que se recusou a colaborar com as autoridades, não é visto desde a semana passada.

Os pais de Brian dizem que terá ido para uma reserva natural a cerca de 20 quilómetros de casa, mas equipas de busca ainda não o encontraram.

