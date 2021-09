Encontrado corpo que corresponde à descrição de Gabrielle Petito, a jovem desaparecida nos EUA

As autoridades encontraram um corpo no Parque Nacional de Wyoming, nos Estados Unidos, que corresponde à descrição de Gabrielle Petito, a jovem que está a ser procurada pela polícia.

O FBI explicou que a identificação ainda não foi confirmada a 100% e a causa da morte também ainda não foi determinada.

Gabrielle Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a rapariga de 22 anos desapareceu. A última vez que Gabrielle Petito falou com a família foi no final de agosto.

A 1 de setembro, o namorado regressou a casa sozinho e recusou-se a colaborar com as autoridades.

Na passada quinta-feira, também a família do jovem anunciou às autoridades que ele estava desaparecido.

Este sábado, dezenas de agentes procuraram por Brian Laundrie numa vasta zona de reserva natural na costa do golfo dos EUA.

O advogado da família Petito já veio defender que, ao contrário do que referem as autoridades, não se trata de um duplo desaparecimento, afirmando que só a rapariga está desaparecida enquanto o namorado está escondido das autoridades.

CASAL TEVE UMA DISCUSSÃO NO UTAH

A 12 de de agosto, o casal foi encontrado a ter uma discussão pela polícia de Moab, no Utah, que divulgou o vídeo do encontro.

De acordo com as autoridades, na altura o casal estava com uma testemunha, que assistiu a confrontos físicos após a discussão.

"Mas tanto um como o outro disseram que estavam apaixonados e prestes a casar e que não queriam que nenhum deles fosse acusado de um crime", escreveu o polícia Daniel Robbins no relatório.

Por sugestão dos polícias que estavam no local, o casal separou-se durante a noite, mas Gabby estava "confusa e emocional".

"Depois de avaliar as circunstâncias, não acredito que a situação escalasse para o nível de violência doméstica ou de uma crise de saúde mental", disse Daniel Robbins.

Veja também: