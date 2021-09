FBI realizou buscas na casa dos pais do namorado de Gabby Petito

A Polícia Federal norte-americana (FBI) realizou esta segunda-feira buscas na casa dos pais de Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito, em North Port, na Flórida.

Foi criado um perímetro de segurança e os pais de Laundrie ficaram impedidos de entrar até que terminassem as buscas.

Agentes do FBI classificaram a residência como "cenário de crime".

Uma vez que a investigação ainda está a decorrer, a polícia apenas confirmou as buscas, não adiantando detalhes da operação.

Encontrado corpo que pode ser de Gabby Petito

Esta segunda-feira, as autoridades encontraram um corpo no Parque Nacional de Wyoming, nos Estados Unidos, que corresponde à descrição de Gabby Petito.

O corpo foi encontrado numa zona remota do parque, perto do local onde a autocaravana em que Gabby viajava com o namorado foi vista por turistas no final de agosto, dois dias depois da última vez que a jovem falou com a família.

O corpo vai ser autopsiado para confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

O misterioso desaparecimento de Gabby Petito

Gabrielle Petito e o namorado estavam a fazer uma viagem de carro pelo país quando a rapariga de 22 anos desapareceu. A última vez que Gabrielle Petito falou com a família foi no final de agosto.

A 1 de setembro, o namorado regressou a casa sozinho e recusou-se a colaborar com as autoridades.

Na passada quinta-feira, também a família do jovem anunciou às autoridades que ele estava desaparecido.

Este sábado, dezenas de agentes procuraram por Brian Laundrie numa vasta zona de reserva natural na costa do golfo dos EUA.

O advogado da família Petito já veio defender que, ao contrário do que referem as autoridades, não se trata de um duplo desaparecimento, afirmando que só a rapariga está desaparecida enquanto o namorado está escondido das autoridades.

