Facebook volta a funcionar depois de "apagão" de cerca de sete horas

A rede social Facebook voltou pelas 23:00 de hoje a funcionar, depois de ter registado problemas a nível mundial, durante erca de seis horas e meia, constatou a agência Lusa, estando a funcionar nos dispositivos móveis e computadores.

Também a aplicação Messenger já está disponível e Instagram voltou a estar disponível.

No entanto, o WhatsApp continua em baixo.

O responsável pela área da tecnologia do Facebook (CTO), Mike Schroepfer, pediu hoje "sinceras desculpas" a todos os utilizadores afetados pela interrupção nos serviços.

"Estamos a enfrentar problemas na rede e as equipas estão a trabalhar o mais rápido possível para expurgar e restaurar o serviço o mais depressa possível", disse hoje Mike Schroepfer na sua conta no Twitter.

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp estão a registar problemas a nível mundial, de acordo com queixas de utilizadores feitas no portal Downdetector, segundo a agência Efe.

De acordo com a agência espanhola, utilizadores de países como os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia já registaram no portal Downdetector que estão a ter problemas.

Em Portugal, os problemas estão a ser sentidos sensivelmente desde as 16:30 (hora de Lisboa), constatou a agência Lusa relativamente ao Facebook e Instagram.

