Hugo Séneca, jornalista do Expresso, afirma que o grupo de marcas do Facebook deverá perder cerca de 2 milhões e 800 mil euros pelas horas em que os serviços estiveram em baixo, e revela que a falha poderá estar relacionada com o sistema de domínios da internet.

"Mike Schroepfer, que é o Diretor de Tecnologias da Facebook, disse que a companhia estava a sentir e a passar por um problema relacionado com redes. Depois, surgiu, também, um especialista a admitir que a falha, pelas características que demonstrou, poderia estar relacionada com o sistema de domínios da Internet, o DNS.

O primeiro texto da Reuters sobre o assunto dava conta de que uma hora de apagão do Facebook, ou do ecossistema Facebook, com todas estas marcas, poderia corresponder a 545 mil euros de faturação a menos. Ora, seis horas, tomando como princípio que o sistema está a recuperar, agora, isto eleva os valores algures para os 3 milhões de dólares, o que dará 2,8 milhões de euros."

