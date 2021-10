Missão BepiColombo transmite as primeiras imagens de Mercúrio

A Agência Espacial Europeia (ESA) transmitiu a primeira imagem de Mercúrio, feita na sexta-feira à noite pela missão BepiColombo a cerca de 2.418 quilómetros do menor e mais desconhecido planeta do sistema solar.

A foto, a preto e branco, foi tirada às 23:44 de 1 de outubro (00:44 de 2 de outubro em Lisboa), quando a sonda estava a 2.418 quilómetros de Mercúrio, embora a aproximação mais próxima tenha ocorrido dez minutos antes, quando estava a cerca de 199 quilómetros de distância.

"A região que a imagem mostra é o hemisfério norte de Mercúrio, incluindo a Planície de Sihtu, inundada por lavas. Uma área arredondada, mais suave e brilhante do que os seus arredores caracteriza as planícies que circundam a cratera Calvino, chamada Planície de Rudaki", avançou a ESA em comunicado.

ESA/BepiColombo/MTM

A imagem também mostra a cratera Lermontov de 166 quilómetros de largura, "que parece brilhante porque contém características únicas de Mercúrio chamadas de 'buracos', onde elementos voláteis escapam para o espaço", acrescentou a agência espacial.

A missão BepiColombo, lançada em 2018, estudará essas características quando estiver em órbita ao redor do planeta.

A missão BepiColombo, da ESA e da japonesa Jaxa, planeia sobrevoar Mercúrio seis vezes antes de entrar em sua órbita, prevista para 2025.

A missão terá a duração de sete anos e pretende entender a origem e evolução do planeta, que já foi visitado duas vezes pelos navios americanos Mariner 10 (1973) e Messenger (2004).

Nos próximos anos, a missão irá analisar sua magnetosfera, sua estrutura interna, os fenómenos químicos da superfície e a geração do campo magnético do planeta mais próximo do sol, o que tem exigido enormes ajustamentos na trajetória para que a sonda não seja engolida pela força da gravidade da estrela central do sistema solar.

VEJA TAMBÉM: