Suspeito de tiroteio numa escola dos EUA libertado após pagar fiança

Um estudante de 18 anos suspeito de um tiroteio durante uma luta numa escola secundária na área de Dallas, no estado norte-americano do Texas, na quarta-feira, foi esta quinta-feira libertado da cadeia após pagar a fiança.

A polícia acusa Timothy George Simpkins de abrir fogo numa sala de aula na escola secundária de Timberview, em Arlington. Duas pessoas foram baleadas e outras duas sofreram ferimentos não especificados.

Simpkins havia sido detido por três acusações de agressão agravada com arma mortal.

A polícia disse que o tiroteio ocorreu após uma luta, mas a família de Simpkins explicou que o aluno tinha sido intimidado e assaltado duas vezes no estabelecimento de ensino.

"Não estamos a justificar isso, da decisão que tomou, de ter pegado na arma. Não foi correto, mas estava a tentar proteger-se", adiantou a porta-voz da família, Carol Harrison Lafayette, que falou à imprensa junto à residência casa de Simpkins, noite de quarta-feira.

As autoridades policiais disseram que um estudante de 15 anos que foi atingido permanecia em estado crítico, enquanto um professor de 25 anos encontrava-se hoje recuperado.

Timothy George Simpkins foi detido na quarta-feira, revelou a polícia de Arlington.

O jovem pôs-se em fuga da escola secundária Timberview, em Arlington, num Dodge Charger, prateado, após o tiroteio na manhã de quarta-feira, explicou Departamento da Polícia de Arlington na rede social Twitter.

A polícia referiu ainda que Simpkins foi "levado sob custódia, sem incidentes" e foi "acusado de diversas agressões agravadas pelo uso de arma de fogo".

Timberview, que se localiza no estado do Texas, foi inaugurada em 2004, tem cerca de 1.900 alunos do 9.º ao 12.º segundo grau do ensino secundário.

Após os disparos, a polícia local em Arlington disse na rede social Twitter, citada pela agência de notícias France-Presse que estavam "no local de um tiroteio na Timberview High School"

Nessa altura, a estação local NBC disse que houve "múltiplas" baixas no tiroteio.

"Pelo menos duas pessoas foram feridas" e a polícia está "ativamente à procura do suspeito", disse à NBC o presidente da câmara, Jim Ross.

As autoridades escolares distritais disseram, em comunicado, que a polícia estava a responder a uma "situação de atiradores ativos" na escola, que foi encerrada.

Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Arlington disse que os agentes responderam a um tiroteio na escola, mas que não podia confirmar se havia feridos.

O Departamento de Polícia disse no Twitter que os agentes estavam a fazer uma "busca metódica" e que estavam a trabalhar em estreita colaboração com outras forças de segurança.

A autoridade escolar local disse então que os estudantes e o pessoal da escola estavam trancados nas salas de aula ou nos gabinetes, segundo a agência de notícias Associated Press.

A escola faz parte da área metropolitana de Dallas-Fort Worth.