Vulcão de La Palma entra numa fase mais explosiva e aumenta a atividade sísmica

Em La Palma, aumentou a atividade sísmica provocada pela erupção do vulcão Cumbre Vieja. A qualidade do ar piorou e deve manter-se assim pelo menos até sábado, o que afeta a operacionalidade do aeroporto, que está encerrado desde quinta-feira.

Vários drones captam imagens aéreas que mostram o novo caminho de lava que se separou do curso principal, destruindo várias estufas agrícolas e plantações no caminho para o mar. Imagens gravadas através de infravermelhos, com uma câmara térmica, permitem mostrar as zonas subterrâneas onde as temperaturas são mais elevadas.

Condições voltam a piorar e aeroporto encerra

O vulcão de La Palma entrou numa fase mais explosiva e há um aumento da atividade sísmica. Nas últimas horas foram registados mais de 40 tremores de terra.

A coluna de gases ultrapassa os três mil metros de altura e a qualidade do ar piorou. O vento fraco impede que se dissipe a nuvem de cinzas e de dióxido de enxofre, que, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional das Canárias, se manterá pelo menos até este sábado.

Devido à falta de condições, o aeroporto encerrou pela segunda vez desde que o Cumbre Vieja entrou em erupção, a 19 de setembro. Os passageiros têm duas hipóteses: ou esperam num hotel pago pela companhia aérea ou saem da ilha por mar.

Veja também: