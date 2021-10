Fim da erupção do vulcão da ilha La Palma não está próxima

O fim da atividade vulcão de La Palma pode não estar para breve, alerta o Instituto Geográfico Nacional de Espanha. A atividade mantém-se com grande força e a lava continua a galgar caminho e a aumentar a fajã no mar.

Desde 19 de setembro em erupção, o fim da atividade do Cumbre Vieja pode não estar para breve. A lava, em grande quantidade e com mais de um quilómetro de largura pode, de acordo com os especilaistas, provocar mais colapsos no vulcão.

As imagens de satélite mostram a dimensão do que a lava já criou no mar. Uma fajã com mais de 36 hectares. Em terra, mais de 420 hectares foram destruídos.

